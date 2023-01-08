تشكيل مباراة مانشستر سيتى وتشيلسى فى كأس الاتحاد الإنجليزى

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الاتحاد معقل "السيتيزينز".

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد إشراك بعد العناصر الاحتياطية، فيما يتشارك رياض محرز وجوليان ألفاريز وفيل فودين خط الهجوم، بينما يجلس إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: سيرجيو جوميز – إيمريك لابورت – مانويل أكانجي – كايل والكر.

خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – كول بالمر.

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيشهد عودة ماسون ماونت بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود كاي هافرتز وحكيم زياش خط الهجوم.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: هومفريس – تريفوه تشالوباه – خاليدو كوليبالي – هال.

خط الوسط: جورجينيو – كونور جالاجير – ماتيو كوفاسيتش – ماسون ماونت

خط الهجوم: حكيم زياش – كاي هافيرتز

وتنص قواعد البطولة على إعادتها على ملعب الفريق الخصم حال التعادل في مباراة اليوم.