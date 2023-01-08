جامعة سوهاج تمنح درجة الماجستير لـ6 باحثين وافدين من الكويت

منحت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج ٦ باحثين وافدين من دولة الكويت الشقيقة درجة الماجستير، وذلك في تخصص المناهج وتدريس التربية الرياضية، حيث تم عقد المناقشات العلمية على مدار يومين، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تقدم كل التيسيرات للوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص إجراءات التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب توفير كل سبل الراحة لهم، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة الخاصة دعم مبادرة "ادرس في مصر" بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم أفضل الخدمات لهم لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين، وتأكيد علي دور الجامعة الرائد باعتبارها منارة للتعليم.

وشهد الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فعاليات المناقشات العلمية مرحبًا خلال كلمته بالطلاب الوافدين وبأعضاء لجنة المناقشة والحكم، معربًا عن سعادته بالتواصل ونقل الخبرات بين الجامعات العربية والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص علي دعم وإنجاح المبادرة الرئاسية ادرس في مصر وتحقيق أهدافها، حيث تسهم زيادة أعداد الطلاب الوافدين في رفع التصنيف الدولي للجامعه، وزيادة مواردها الذاتية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أن هيئة الإشراف على رسائل الماجستير ضمت كلاً من ‏الدكتور محروس محمود محروس والدكتور إبراهيم البرعي قابيل أساتذة المناهج وتدريس التربية الرياضية المتفرغين، والدكتور محمد كمال خليل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف أبوالوفا عبدالرحيم رئيس قسم المناهج بالكلية، والدكتور طه محمد أستاذ مساعد بقسم المناهج، وكلا من الدكتور مصطفى زغلول قبيصي والدكتور محمود علي عثمان مدرسين بقسم المناهج.

وذكر الدكتور محمد كمال خليل أن لجنة الحكم والمناقشة ضمت نخبة من أساتذة المناهج وتدريس التربية الرياضية بجامعات سوهاج وأسيوط وجنوب الوادي وأسوان، حيث تم منح درجة الماجستير لكل من الباحث خالد شامان عايد عيد، والباحث عبدالله معاود شامان عابد، الباحث فهد خالد سلطان نجا المطيري، الباحث جاسم عبدالله نجم عبدالله، الباحث خالد مسبل علي العنزي والباحث ناصر معاود شامان عايد المطيري.