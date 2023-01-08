الشعب الجمهورى بسوهاج يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

في إطار المشاركة المجتمعية التي يقوم بها حزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، تقدم وفدان من أمانة محافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد عويضة أمين الحزب نيابة عن النواب وأعضاء هيئة المكتب، بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمختلف الكنائس والطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.

من جانبه، أكد المهندس محمد عويضة، أمين الحزب، وحدة النسيج المصري، مسلمين ومسيحيين، على مر العصور وأنهما على قلب رجل واحد على مر العصور في مواجهة وتجاوز كافة التحديات؛ متمنيًا لمصر دوام الأمن والأمان والتنمية فى شتى المجالات في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدأت الزيارات بزيارة الأنبا أشعيا مطران إيبارشية طهطا وجهينة.

ثم قام وفد من الحزب، صباح اليوم، بتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة والذى رحب بوفد الحزب، مشيدا بالدور الوطنى الذى يقوم به الحزب فى محافظة سوهاج.

ثم توجه وفد الحزب إلى الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك الذي رحب بوفد الحزب.

وتوجه الوفد إلى الكنيسة الإنجيلية وتقديم التهنئة لجناب القس عماد شوقى، رئيس الطائفة الإنجيلية، الذي ثمن مجهود الحزب المتميز وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الحزب حتى أصبح له دور مؤثر فى المجتمع السوهاجى.

كما توجه أمين الحزب والوفد المرافق له أيضا إلى مطرانية أخميم لزيارة الأقباط الأرثوذكس لتهنئة الأنبا بساده مطران أخميم وساقلته والذي أبدى سعادته بزيارة وفد الحزب.

واختتم الوفد زيارته بتقديم التهاني لجميع الطوائف المسيحية والتقاط عدد من الصور التذكارية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر أن وفدى الحزب ضم كلا من: المهندس محمد عويضة أمين الحزب والنائبة ألفت المزلاوى، والنائب نشأت فؤاد عباس والدكتور أحمد وائل المشنب أمين التنظيم، وأكرم العمدة، مساعد أمين المحافظة، ومحمد إبراهيم، أمين العضوية، والدكتور مصطفى علم الدين أمين الإعلامو والدكتور صالح عمر، والدكتور جاد الزناتى والدكتورة تغريد سامى وسحر عنانى ورانيا تمام، وأشرف شراقة، والدكتورة بسمة جميل، والدكتور محمد حسن، والدكتور بطرس القمص، وعمرو الشيباني وهبة العالكي من هيئة المكتب.

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