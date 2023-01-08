الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» والقنوات الناقلة

بوستر مسلسل وبينا
بوستر مسلسل وبينا ميعاد

نجحت الحلقات الأولى من العمل الدرامي الجديد «وبينا ميعاد» بطولة النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، والذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة قنوات dmc، في جذب الجمهور نظرًا لموضوع العمل الذي يهتم بالأسرة المصرية والتربية الإيجابية والطبقة المتوسطة والعلاقات الاجتماعية ومشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها، والتى جعلت عدد من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، يبحث عن مواعيد عرض مسلسل.

ويعرض مسلسل «وبينا ميعاد» في الموسم الشتوي ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج إبراهيم حمودة، مالك شركة سمارت، في إطار خطتها للاهتمام بالدراما وخلق موسم جديد يوازي الموسم الرمضاني. 

 مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد»

وانطلقت الأسبوع الماضي، أولى حلقات مسلسل «وبينا ميعاد»، وتحديدا مع قدوم العام الجديد على قناة DMC  ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء،  إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

قصة مسلسل وبينا ميعاد

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى انسانى، يحتوى على جزء لايت كوميدى، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية، إذ يناقش العمل قصة أم مصرية لديها أربع فتيات، وتصادف أبًا أرمل لديه أربعة أبناء، وأُخذ العمل من قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم.

وفى سياق متصل، يواصل طاقم عمل مسلسل «وبينا ميعاد» التصوير في عدد من مواقع التصوير بالتوازي مع عرض المسلسل الجديد على قنوات دي ام سي، حيث تم الانتهاء من جزء كبير من العمل خلال الفترة الماضية ووضع المخرج هانى كمال، خطة للانتهاء من التصوير خلال الأسبوع الجارى.

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صناع وأبطال مسلسل «وبينا ميعاد» 

يشارك خلال المسلسل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والفنانة القديرة نادية رشاد، والنجم مدحت صالح، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة وفاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنانون الشباب تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادي، داليا شوقي، يوسف الكدواني، والطفل محمد العزازي، والطفلة كنزي رماح، والمسلسل من تأليف وإخراج هانى كمال.

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وائل لطفي

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