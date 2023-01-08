مواجهات بين الشرطة وعمال بمصنع لإنتاج فحوص الكشف عن كورونا فى الصين

وقعت مواجهات بين عناصر الشرطة وعمال في مصنع لإنتاج فحوص كشف الإصابة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، وفقا لمقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للخروج من سياسة "صفر كوفيد" الصارمة.

وتُظهر الصور، التي حددت «فرانس برس» موقعها الجغرافي في منطقة صناعية بمدينة تشونجتشينج (جنوب غرب)، أشخاصا يلقون صناديق على مجموعة رجال باللباس العسكري مما أدى إلى تطاير فحوص لكشف الإصابة.

وفي مشهد آخر، يظهر حشد في مواجهة مجموعة من رجال الشرطة ليلا بينما تبث مكبرات للصوت تحذيرا يأمرهم بـ"وقف أنشطتهم غير الشرعية"، وذكر رجل نشر مقطع فيديو لما حصل مع تعليق جاء فيه أن العديد من العمال لم يتلقوا رواتبهم.

ووفقا لمنشورات أخرى، قامت شركة الأدوية "زيبيو"، ومقرها تشونجتشينج، فجأة بتسريح عمال تم توظيفهم في الأسابيع الأخيرة.

ولم ترد الشركة على الفور على اتصالات "فرانس برس"، بينما رفضت إدارة الشرطة المحلية التعليق على الأمر.

وأكد رجل في مقطع فيديو أن جميع مطالب العمال اقتصادية، مشددا على عدم وجود دوافع سياسية وراء الاحتجاج.

- توقيت الفيديو غير معلوم

ولم تتمكن «فرانس برس» من تحديد توقيت تصوير مقاطع الفيديو، لكن شهادات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن الحادثة وقعت ليل السبت الأحد.

وفي خلفية مقاطع الفيديو تظهر مبان صناعية باللونين البني والأبيض، وهي مطابقة للقطات سابقة لمنشآت زيبيو في منطقة جيانكياو الصناعية في دادوكو.

وخضع وسم (هاشتاج) "مصنع تشونجتشينج دادوكو للأدوية" على ما يبدو للرقابة على موقع التواصل الاجتماعي ويبو، الأحد، مع منشور واحد من اليوم السابق يصف الاحتجاج بأنه "مثير للاهتمام".

وتشهد الصين ارتفاعا حادا في حالات كوفيد، في حين تراجعت الحكومة عن استراتيجيتها "صفر كوفيد" مما أدى إلى إقبال كبير على فحوص كشف الإصابة والأدوية.

وأعادت السلطات الشهر الماضي تشغيل شبكات الإنتاج لأكثر من 12 شركة أدوية، بينما عمدت بعض الشركات إلى توظيف عاملين لتلبية ارتفاع الطلب.