الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدون إصابات، بشارع حسن الجندي بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وتلقى المقدم هيثم سكر، رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع حسن الجندي بمنطقة بشتيل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

النيابات محاصرة النيران شقة سكنية حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

على أنغام والده.. تشييع جثمان وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير

غرفة الحبوب: استمرار توريد المكرونة للتموين لطرحها بتخفيض 25%

«التخطيط»: تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ مستقبلك» في 9 محافظات

السنغال.. 125 قتيلًا وجريحًا فى تصادم حافلتين فى وسط البلاد

محمود عصمت: تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركات وحسن إدارتها وتعظيم العائد منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس