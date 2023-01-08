السيطرة على حريق شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدون إصابات، بشارع حسن الجندي بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وتلقى المقدم هيثم سكر، رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع حسن الجندي بمنطقة بشتيل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.