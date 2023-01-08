الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لا إصابات.. حريق فى منزل مهجور بالجيزة

حريق في منزل
حريق في منزل

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق نشب داخل منزل مهجور بحارة اليتيم بزقاق فرغلي من شارع المحطة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل مهجور بحارة اليتيم بزقاق فرغلي من شارع المحطة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ن شارع المحطة منزل مهجور حريق إصابات رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة محاصرة النيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

على أنغام والده.. تشييع جثمان وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير

غرفة الحبوب: استمرار توريد المكرونة للتموين لطرحها بتخفيض 25%

«التخطيط»: تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ مستقبلك» في 9 محافظات

السنغال.. 125 قتيلًا وجريحًا فى تصادم حافلتين فى وسط البلاد

محمود عصمت: تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركات وحسن إدارتها وتعظيم العائد منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس