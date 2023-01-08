لا إصابات.. حريق فى منزل مهجور بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق نشب داخل منزل مهجور بحارة اليتيم بزقاق فرغلي من شارع المحطة دون وقوع إصابات.



تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل مهجور بحارة اليتيم بزقاق فرغلي من شارع المحطة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.