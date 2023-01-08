مصرع عامل سقط من الطابق الخامس في 6 أكتوبر

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الخامس في ظروف غامضة بمساكن الأربعين من مساكن عثمان طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط شخص من علو بمساكن الأربعين من مساكن عثمان طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبيّن سقوط عامل من الطابق الخامس تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.