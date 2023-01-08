الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل سقط من الطابق الخامس في 6 أكتوبر

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الخامس في ظروف غامضة بمساكن الأربعين من مساكن عثمان طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط شخص من علو بمساكن الأربعين من مساكن عثمان طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبيّن سقوط عامل من الطابق الخامس تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عامل مساكن الأربعين ظروف غامضة محافظة الجيزة طريق الواحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

على أنغام والده.. تشييع جثمان وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير

غرفة الحبوب: استمرار توريد المكرونة للتموين لطرحها بتخفيض 25%

«التخطيط»: تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ مستقبلك» في 9 محافظات

السنغال.. 125 قتيلًا وجريحًا فى تصادم حافلتين فى وسط البلاد

محمود عصمت: تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركات وحسن إدارتها وتعظيم العائد منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس