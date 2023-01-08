لوبتيجي يعرب عن أسفه بسبب إلغاء هدف وولفرهامبتون أمام ليفربول

أعرب جولين لوبتيجي المدير الفني لوولفرهامبتون الإنجليزي، عن أسفه تجاه التحكيم بعد مواجهة فريقه أمام ليفربول أمس في كأس الاتحاد.

وكان بمقدور وولفرهامبتون أن يخرج فائزا لكن الحكم ألغى هدفا سجله توتي في الدقيقة 82 بداعي التسلل، دون الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بسبب عدم توفر اللقطات النهائية.



وتم التحقق من القرار ولكن بحسب محطة "اي تي في" فإنه لم تتوفر زاوية صحيحة للكاميرا عبر تقنية "الفار" لحسم وجود تسلل من عدمه.



وأعرب لوبتيجي عن قناعته بأن الهدف صحيح بعد مشاهدة اللقطة مجددا عبر الشاشة.



وقال لوبتيجي "لا يمكنني أن أقول أي شيء، لقد تحدثنا إلى الحكم، كان هادئا للغاية لكنه استمع إلينا".



وأضاف "الأمر مؤسف لأن اليوم هناك تقنية الفار ، لقد حاول أن يفسر الأمر لكنه لم يكن واضحا تماما، أعتقد أن الهدف صحيح من خلال الكاميرا التي شاهدتها في الإعادة".



وأشار "لم أكن أعرف ذلك إنه أمر مؤسف" ، وذلك لدى إخباره بعدم وجود زاوية مناسبة متاحة لحكم الفيديو المساعد.



وأوضح "أشعر بخيبة أمل وإحباط، رد الفعل محبط بعض الشيء لأنني كنت فخورا للغاية باللاعبين، كانوا يستحقون المزيد"

وواصل الدولي المصري محمد صلاح، تسطير اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي بعدما سجل هدفًا في مباراة الريدز أمام وولفرهامبتون.

وكان ليفربول قد تعادل مع وولفرهامبتون بهدفين لكل فريق ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول، في الدقيقة 52.

وصار محمد صلاح سابع هدافي ليفربول على مر التاريخ برصيد 173 هدفًا متجاوزًا نجم الريدز السابق كيني دالجليش الذي سجل 172 هدفًا.

ويتصدر إيان راش قائمة هدافي ليفربول في مختلف المسابقات برصيد 346 هدفًا، يليه روجر هانت 385 هدفًا، ثم جوردون هودجسون 241 هدفًا، وبيلي ليدل 228 هدفًا، وستيفن جيرارد 186 هدفًا وروبي فاولر 183 هدفًا، وبعد ذلك يحل محمد صلاح.