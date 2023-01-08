«قلب أمها».. انهيار والدة فتاة سقطت من سطح منزلها فى الغربية

«قلب ونن عين أمها».. بهذه الكلمات صرخت سيدة وأثارت الدموع في عيون الجيران عقب وفاة ابنتها من أعلى منزلها في قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

وكان مستشفى المحلة العام استقبل فتاة مصابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف بالمخ، ولفظت أنفاسها الأخيرة لحظة وصولها بعد سقوطها من مكان مرتفع.



وانتقلت قوة أمنية وتبين العثور على جثة فتاة تدعى «سالي. س» طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري، وبسؤال أهلها تبين أن الطالبة أثناء مذاكرتها أعلى السطح اختل توازنها، ما أدى إلى سقوطها على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر الأسرة.