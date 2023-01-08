بدأت شركات قطاع البترول والثروة المعدنية، في تنفيذ ضوابط زيادة البدلات بعد قرار المهندس طارق الملا وزير البترول بمراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية، وأخطرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس شركات البترول التابعة لها بسرعة تطبيق القرار.

شركات البترول تبدأ تنفيذ ضوابط زيادة البدلات بعد قرار الوزير

وكشفت «إيجاس » في منشور لها: «نتشرف بالإحاطة بأنه قد ورد خطاب الهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخ ۲۰۲۳/۰۱/۰۱ بشأن موافقة السلطة المختصة على زيادة بعض البدلات لرفع الإنتاج وتحسين الأداء في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة وحفاظًا على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بقطاع البترول على النحو التالي: زيادة فئة بدل الانتقال بنسبة ٢٠% على أن يصبح الحد الأدنى ۱۰۰۰ جنيه شهريًا، مع البدء في إلغاء نظام نقل العاملين من خلال وسائل النقل بالشركة».

وفي سياق منفصل عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومساعد الوزير للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة ومسئولى الشئون الإدارية بهيئة البترول والشركات القابضة.

وخلال اللقاء، استعرض الملا التحديات التى يمر بها قطاع البترول وتأثير المتغيرات العالمية على مسيرة العمل، لافتًا إلى أن هناك فرصًا جيدة لتحسين ظروف التشغيل واقتصادياته، كما تمت خلال اللقاء مراجعة نتائج أعمال شركات قطاع البترول وتقييم الأداء، والإثابة للعاملين من بدلات وحوافز إنتاجية لحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل بإخلاص للمحافظة على معدلات الأداء وزيادته والعمل على تقليل الإنفاق وترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أهمية الاستمرار فى أعمال تطوير منظومة العمل البترولى وتعظيم موارد قطاع البترول واستغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق قيمة مضافة لاستمرار القطاع فى دعم الاقتصاد القومى فى ظل التحديات الراهنة.