متحدث «الأوقاف»: مصر قدمت للعالم نموذجًا فريدًا فى التسامح والوحدة الوطنية

أكد مساعد الوزير لشئون المتابعة المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، أن مصر قدمت للعالم نموذجًا فريدًا في التسامح والوحدة الوطنية، فنسيجها الوطني قوي ومتين لا يستطيع أحد أن يقطعه ما دام أقطابه (المسلمون والمسيحيون) في رباط ووحدة متضامنين متحابين في سبيل الوطن، وذلك في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يهتم اهتمامًا كبيرًا برعاية الوحدة الوطنية ونشر الفكر الوسطي المستنير ونبذ الأفكار المتطرفة الهدامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن أبرز ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بنسيج الوحدة الوطنية هو حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئة أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وإلقائه كلمة في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت الدكتور عبدالله حسن، إلى أن ما يؤكد على هذا الترابط أيضًا التهاني المتبادلة بين كل الجهات في الدولة، ومنها قيام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد، بمقر الكاتدرائية بحي العباسية بالقاهرة، على رأس وفد دعوي كبير من قيادات الأوقاف.

وأشار إلى أن هذا اللقاء تُوج بتأكيد قداسة البابا تواضروس الثاني ووزير الأوقاف، أن مصر نموذج فريد في نشر ثقافة التسامح الديني، وفهم مقتضيات العيش المشترك.

وعلى صعيد الاستعدادات المتعلقة بمسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم التاسعة والعشرين، والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأن المسابقة تتضمن عدة فروع، الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا تزيد السن على 45 عامًا، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 250 ألف جنيه، والجائزة الثانية 150 ألف جنيه، والفرع الثاني: الأسرة القرآنية ويشمل حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن 3 أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا تزيد سن المتسابق على 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.. والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا تزيد السن على 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.. والفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا تزيد السن على 40 عامًا، بجائزة أولى 150 ألف جنيه، وجائزة ثانية 100 ألف جنيه.

وأوضح أن الفرع السادس يشمل ذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا تزيد السن على 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.. والفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا تزيد السن على 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.. والفرع الثامن: المحفظ المثالي وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وانتقالًا إلى استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان الفضيل، أوضح أن الوزارة أعدت خططًا غير مسبوقة للشهر الكريم تم بموجبها تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، وتكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، الأمر الذي يعد انفراجة كبرى ومن الأخبار السارة التي انتظرها المسلمون جميعًا.

وأفاد بأنه تم أيضًا تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن توزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو 3 أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ.