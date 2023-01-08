الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بانتشار الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار

التواجد الميداني
التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار بالإسكندرية

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث (60%).

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار بالإسكندرية
التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار بالإسكندرية
التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار بالإسكندرية
التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار بالإسكندرية
التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار بالإسكندرية
التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار بالإسكندرية
التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار بالإسكندرية
التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار بالإسكندرية
الإسكندرية الأجهزة التنفيذية التواجد الميداني سقوط الأمطار غرفة عمليات المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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