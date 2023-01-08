الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاد مريم فخر الدين.. شروط والدها لالتحاقها بالتمثيل

مريم فخر الدين
مريم فخر الدين

ذات موهبة كبيرة تعتبر من أوائل نجوم السينما بالوطن العربي وواحدة من جميلات السينما، تلك هي مريم فخر الدين التي يحل ذكرى ميلادها اليوم الأحد الموافق 8 يناير.

لازالت مريم فخر الدين في قلوب جماهيرها على الرغم من وفاتها، فلقبت بالأميرة إنجي الذي يعد أشهر ألقابها، وكذلك العديد من الألقاء الأخرى، وبالتزامن مع ذكرى ميلادها نقدم لكم من خلال هذه السطور الشروط التي أوفت بها تجاه والدها للالتحاق بعالم التمثيل.

اشترط والد مريم فخر الدين عليها عدة شروط حتى يقبل أن تخوض بعالم التمثيل، وكان أول شرط قامت بتنفيذه هو ظهورها في فيلم «ليلة غرام» عام 1951 في أول مشهد لها وهي تصلى، الأمر الذي رأه البعض شيء طبيعي وأخر فسره بشكل درامي، ولكن الواقع كان إرضاءً منها لوالدها الذي طلب منها فعل ذلك.

وجاء ذلك بسبب رفض والدها لدخولها مجال التمثيل، ولكن اضطر للموافقة بسبب إلحاحها عليه، وقرر السماح لها ولكن بشروط، وكانت بدأت بقراءته لسيناريو فيلمها الأول "ليلة غرام"، وكان أمرها بتنفيذ 3 شروط لتمثيل الفيلم، وهم: «عدم ارتدائها ملابس ضيقة أو مكشوفه أو قصيرة، أن يخلوا الفيلم من المشاهد جريئة، ويحضر معها التصوير بشكل يومي»، حيث كلف والدتها بتلك المهمة، والشرط الأخير كإضافة مشهد تظهر فيه مريم وهي تصلى حتى تكون قدوة للفتيات.

يذكر أن مريم فخر الدين ولدت يوم 8 من شهر يناير عام 1933، في مدينة الفيوم وكان والدها مصريًا ووالدتها مجرية وأكملت دراستها بالمدرسة الألمانية، وحصلت على درجة البكالوريا، وكانت بدايتها في مجال الفن بعد فوزها بمسابقة مجلة فرنسية وحصولها على لقب أجمل وجه.

جميلات السينما المصرية قلوب جماهيرها مريم فخر الدين والد مريم فخر الدين شروط مريم وهى تصلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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