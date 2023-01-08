مصرع سائق بانقلاب سيارة نقل على الطريق الدولى فى الدقهلية

لقي سائق سيارة نقل مصرعه، الأحد، إثر انقلاب سيارة على طريق جمصة الدولي في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي بناحية جمصة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، تحمل أرقام «ي م ج 3825»، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن وفاة مصطفى حسنى فرغل، قائد السيارة، مقيم مركز القوصية محافظة أسيوط.

تم استدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى العام، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.