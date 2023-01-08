الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق بانقلاب سيارة نقل على الطريق الدولى فى الدقهلية

جثة
جثة

لقي سائق سيارة نقل مصرعه، الأحد، إثر انقلاب سيارة على طريق جمصة الدولي في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي بناحية جمصة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، تحمل أرقام «ي م ج 3825»، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن وفاة مصطفى حسنى فرغل، قائد السيارة، مقيم مركز القوصية محافظة أسيوط.

تم استدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى العام، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية الطريق الدولي سائق وفاة طريق جمصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

محاربة سرطان تنتصر على مرضها وتبتكر تطبيقًا للعلاج من الاكتئاب (فيديو)

زوج يذبح زوجته ويلتقط «سيلفى» بجوار الجثة ويرسل الصور لأسرتها بالدقهلية

قناة السويس: المكتبة العائمة بميناء بورسعيد تهدف لبث الأمل وتقوية العلاقات بين الشعوب

فطير وعسل.. طاقم سفينة «المكتبة العائمة» يتناول الإفطار على شاطئ بورسعيد (صور)

تحرير 593 مخالفات لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس