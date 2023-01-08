الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيلم «شلبى» لكريم محمود عبدالعزيز يتجاوز الـ3 ملايين جنيه فى 4 أيام عرض

فيلم شلبى
فيلم شلبى

استطاع فيلم "شلبي" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز وروبي، تحقيق نجاح ملحوظ، منذ طرحه قبل أيام بدور العرض المصرية.

وحقق فيلم "شلبي" حتى الآن إجمالي إيرادات تجاوزت الـ3 ملايين جنيه فى 4 أيام عرض فقط، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 930 ألف جنيه.

قصة فيلم "شلبي"

تدور الأحداث حول الشاب صابر "كريم محمود عبدالعزيز"، الذي يعمل ببيت رعب بأحد الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثًا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

أبطال فيلم شلبي

يشارك في فيلم شلبي العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبدالعزيز، بيومي فؤاد، روبي، حاتم صلاح، سليمان عيد، محمد رضوان، نانسي صلاح، الطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

ويعد فيلم «شلبى» لكريم محمود عبدالعزيز أول الأفلام التي تم طرحها ضمن منافسات ماراثون أفلام موسم رأس السنة الجديدة وإجازة منتصف العام، والذي يشارك فيه أكثر من 8 أفلام دفعة واحدة، منها فيلم «أخي فوق الشجرة» لرامز جلال، وفيلم «شلبي» لكريم محمود عبدالعزيز، وفيلم «جروب الماميز» لروبي، وفيلم «اتنين للإيجار» لبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وفيلم «المطاريد» لأحمد حاتم.

على جانب آخر يستعد كريم محمود عبدالعزيز للتعاون من جديد مع المخرج بيتر ميمي فى الفيلم السينمائى «بيت الروبى» الذى يشهد أول تعاون بين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم نهاية شهر يناير الجاري على أن يتم طرحه بدور العرض فى موسم الصيف، وتحديدًا فى شهر يوليو المقبل.

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وائل لطفي

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