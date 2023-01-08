الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر بـ 3 كيلو حشيش في عين شمس

ضبط مسجل
ضبط مسجل

 ألقي القبض علي  مسجل خطر في عين شمس بالقاهرة، وبحوزته  كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار. 

 وذكر أمام رجال المباحث عقب ضبطه، أنه اعتاد ترويج المخدر بين عملائه، وكشف عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها.

كانت قد وردت معلومات لضباط مديرية أمن القاهرة، تفيد بتورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه، وحيازته كمية منها استعدادا لترويجها والاتجار بها في عين شمس.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته (3 كيلو من مخدر الحشيش)، اعترف بحيازتها للاتجار بها.

 باعتراف المتهم، وتحريات رجال المباحث، وعقب انتهاء التحقيق معه، قررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

مسجل خطر الحشيش رجال المباحث عين شمس عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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