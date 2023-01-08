الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار سابق للبنتاجون: الأحداث الفوضوية فى المكسيك ستؤثر على الأمريكيين

المكسيك
المكسيك

حذر مقدم البرامج التليفزيونية، تاكر كارلسون، ومستشار البنتاجون السابق دوغلاس ماكجريجور لقناة "فوكس نيوز"  من  الفوضى في المكسيك.

واعتبر "كارلسون" أن هذه الأحداث الفوضوية في المكسيك  وعلى حدودها هي الصراع الوحيد الذي يهدد حياة الأمريكيين، وتابع بدأت حرب جديدة في المكسيك ستؤثر حقًا على الأمريكيين.، قوات الدفاع المكسيكية والجيش يقاتلون "كارتل سينالوا" بسبب اعتقال ابن شورتي".

ووفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك فقد دعم "ماكجريجور" هذا الرأي، مضيفًا أنه بدلًا من حل المشكلة مع المكسيك، تعمل واشنطن على تأجيج الصراع في أوكرانيا.

وقال "ماكجريجور"، "من المفترض أنه بسبب حقيقة أن الكثير من الأموال تهدر في الصراع في أوكرانيا، فإنهم لا يرون فوائد مالية في العمليات العسكرية في المكسيك".

 

 

إلقاء القبض على نجل رئيس عصابة "سينالوا" في المكسيك

 وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد قالت إن وزير الدفاع المكسيكي  أعلن عن أن الجيش قد ألقى القبض على أوفيديو غوزمان، نجل رئيس عصابة "سينالوا" سيئ السمعة خواكين "إل تشابو" غوزمان.

ودخلت  مدينة كولياكان في يوم من الرعب على عكس أي شخص مر به سكانها منذ أكتوبر 2019 - آخر مرة حاولت فيها السلطات القبض على الشاب غوزمان.

وانتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور جهود أسلافه العدوانية للقبض على أمراء المخدرات، لكن إدارته استحوذت على شخصية "كارتل" رفيعة المستوى قبل أيام فقط من استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونشر سكان كولياكان مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قوافل مسلحين في شاحنات صغيرة وسيارات دفع رباعي في شوارع المدينة، تضمنت قافلة واحدة على الأقل شاحنة مسطحة مزودة بسلاح ناري مثبت في الخلف، وهو نفس النوع من المركبات التي تسببت في حدوث فوضى في اضطرابات عام 2019.

 

الفوضى المكسيك الأمريكيين اعتقال ابن شورتي كارتل سينالوا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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