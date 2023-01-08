أسوان قاهر الزمالك يسعى للاقتراب من المربع الذهبى على حساب البنك الأهلى

يحل أسوان ضيفًا على فريق البنك الأهلي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز .

البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات وخمس هزائم وسجل 10 أهداف واهتزت شباكه 13 مرة، وتحسنت نتائج الفريق وجمع 4 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على المقاولون والتعادل مع الإسماعيلي، والهزيمة أمام طلائع الجيش وحرس الحدود، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13، والبقاء في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

على الجانب الأخر، يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز التاسع برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات و6 هزائم، وسجل 13 هدفًا، ودخل مرماه 13 هدفًا، وحقق ثلاثة انتصارات متتالية على انبي والمصري والزمالك، ويسعى لتحقيق فوزه الرابع على التوالي والوصول للنقطة 18، واحتلال المركز الخامس بفارق الأهداف عن غزل المحلة والاتحاد السكندري.

أيمن الرمادي أكد للاعبيه أن الجميع ينتظر ما سيقدمه الفريق اليوم بعد الفوز على الزمالك حامل اللقب وطالبهم بالانتصار لتأكيد أن الفوز على الزمالك لم يكن صدفة أو بضربة حظ لكنه تحقق عن جدارة واستحقاق .

أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: خالد وليد، وعمرو حسام، وإسلام سليمان، ومحمد مصطفى ميدو، والحسيني سمير، وأحمد دحروج، وعلي فتحي، وإسلام جمال، وعبد الرحمن عبد النبي، وأحمد كاستيلو، ومصطفي عناني، ومصطفي عبد الرسول، وباى كمارا، وأحمد بلحاج، ومحمد عطوة، وأحمد بلية، ومحمد ناجي جدو، وأحمد خالد، وديلسون كامونى، وعماد فتحي، ومحمود صلاح، ومحمد حمدي زكي.

يدير المباراة صبحي العمراوي، ويساعده عادل ماهر، ومحمود رضا، ومعهم محمد العتباني حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو.