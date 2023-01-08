الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حرس الحدود يواجه الإسماعيلى فى مباراة العودة للانتصارات ببطولة لدورى

حرس الحدود خسر مباراته
حرس الحدود خسر مباراته الأخيرة أمام المقاولون

يستضيف حرس الحدود فريق الإسماعيلي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد باستاد الكلية الحربية في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز.

 

المباراة مهمة للفريقين الذين يتواجدان في مثلث الهبوط ويسعى كل منهما لتصحيح موقفه على حساب الأخر، حيث يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز الأخير برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 تعادلات و6 هزائم وسجل 7 أهداف ودخل مرماه 16 هدفا وجمع 5 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على البنك الأهلي والتعادل مع المصري وطلائع الجيش والهزيمة أمام الزمالك والمقاولون وتحسن أداء الفريق الهجومي وسجل ستة أهداف في أخر ثلاث مباريات ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة.

 

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو المركز السابع عشر من فوز وحيد و4 تعادلات و6 هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 4 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على انبي والتعادل مع البنك الأهلي والهزيمة أمام بيراميدز والمصري والزمالك ويسعى للعودة بالنقاط الثلاث والوصول للنقطة العاشرة . 

 

أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 22 لاعبا  في قائمة المباراة، وهم: محمد كوكو ومحمد فوزي  وباهر المحمدي وإياد العسقلاني ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وأحمد محسن وعصام صبحي وحمدي النقاز وكريم عرفات  وأحمد عبد الوهاب وعماد حمدي ومحمد حسن ومحمد بيومي وعبد الرحمن مجدي ومحمود الشبراوي ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وعمر طارق الوحش  وياو أنور وباسم مرسي وفراس شواط.

 

وشهدت القائمة عودة محمد فوزي وعمر طارق الوحش ومحمد الشامي، بينما يغيب صالح جمعة لغيابه عن  التدريب  الأخير لفريقه دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

 

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده أحمد توفيق طلب وهشام عبد المطلب ومعهم محمد التابعي غازي حكما رابعا ومحمد نهاد محجوب حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز حرس الحدود الاسماعيلى أحمد أيوب احمد حسام ميدو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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