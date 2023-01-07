محمد رضا بوبو يتحدث عن مستقبله مع فيوتشر بعد مفاوضات الأهلى والزمالك

كشف محمد رضا بوبو لاعب وسط فريق فيوتشر، حقيقة وجود مفاوضات مع الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتألق بوبو وسجل هدفًا رائعًا في مباراة سيراميكا كليوباترا، ليساهم في فوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين واحتلال وصافة الدوري المصري الممتاز.

وقال بوبو في تصريحات تليفزيونية " كانت هناك مفاوضات من أكثر من نادٍ في بداية الموسم لكن المسؤولين في فيوتشر أخبروني باحتياجهم لي بسبب المنافسة في الدوري والكونفدرالية وأنا معهم في أي شيء".

وأضاف "لعبت مع فيوتشر في الكونفدرالية لأول مرة لي، وهذا احتكاك قوي وسيفيدني ويطورني أكثر".

وتابع "فخور بوصولنا إلى المركز الثاني تحت قيادة مدربنا علي ماهر، وإن شاء الله نستمر على ذلك".

واختتم بوبو تصريحاته "الإدارة توفر لنا كل شيء، ونحن على قلب رجل واحد، وهذا سبب تواجدنا في وصافة الدوري".