كونداليزا رايس: الاقتصاد الأوكراني مدمر تمامًا والقوات العسكرية تعتمد على إمدادات الغرب

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس، اليوم السبت، بأن الاقتصاد الأوكراني مدمر تمامًا، والقوات العسكرية تعتمد بشكل كامل على الإمدادات والمساعدات التي يقدمها الغرب.

وقالت رايس في مقال لصحيفة واشنطن بوست "اقتصاد البلاد في حالة خراب، وفر الملايين من سكانها، والبنية التحتية منهارة، ومعظم ثروتها المعدنية وإمكاناتها الصناعية وأراضيها الزراعية الكبيرة تحت السيطرة الروسية".

وتعتمد القدرات العسكرية لأوكرانيا واقتصادها بالكامل تقريبًا على الإمدادات من الغرب، مما قد يجبر الولايات المتحدة وأوروبا على البدء في دفع كييف نحو الحوار، وفقاً لمقال رايس ووزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت جيتس.