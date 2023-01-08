الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأحد 8 يناير 2023 لمواليد الأبراج النارية

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 8 يناير 2023، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

 مهنياً: يجعلك هذا اليوم تشغل نفسك بأمور صغيرة لن تنفعك بشيء، بل بالعكس قد تضيّع لك وقتك، وأنت بحاجة ماسة إلى كل ثانية.

عاطفياً: تمرّ بظرف صعب اليوم وأنت بأمسّ الحاجة إلى مساندة الشريك لتجاوز ما تواجهه بأقل ضرر ممكن.

صحياً: تنضم إلى إحدى الفرق أو المجموعات الرياضية وتواظب على المشاركة في جميع أنشطتها فتستفيد صحياً.

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حظك اليوم لمواليد برج القوس

 مهنياً: الظروف المؤاتية هذاا ليوم تسعفك كثيراً، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.

عاطفياً: يجب أن تكون منصفاً مع الشريك، فهذا أفضل لكما ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.

صحياً: تلقي عن كاهلك مسؤوليات الآخرين، وتهتم بكل ما يفيد صحتك وعافيتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: لا تكن متصلباً في قراراتك مع الزملاء، ولا سيما أن أحدهم بدأ يتذمر من طريقة تعاطيك معه.

عاطفياً: إمنح الشريك المزيد من الوقت ليشرح موقفه من الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيراً الحوار البنّاء بينكما.

صحياً: بعد قرارك الأخير القاضي باتباع حمية للمحافظة على صحة سليمة، بدأت تشعر بارتياح.

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حظك اليوم السبت 7 يناير 2023 لمواليد الأبراج النارية

صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

 

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

 

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

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وائل لطفي

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