السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف غموض العثور على جثة طفل بجوار رشاح قرية فى القليوبية

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية غموض العثور على جثة طفل عمره يبلغ مع العمر 6 سنوات عثر على جثته بجوار رشاح قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، وتم ضبط المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل على رشاح قرية بلقس، دائرة مركز شرطة قليوب.

وكشفت التحريات الأولية بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية اختطاف شخصين الأول يدعى «مصطفى. س» 28 عاما له معلومات جنائية والثانية تدعى «سلمى» 22 عاما، مقيمين المطرية طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، واستخدامه في أعمال التسول، وتبين أنه في يوم الواقعة كان المتهمان يتعاطيان المواد المخدرة، وتغيبوا عن الوعي، وانهالا على الطفل بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقي جثة الطفل بجوار رشاح بقرية بلقس دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت ضباط مباحث القليوبية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

العثور على جثة طفل اللواء نبيل سليم كشف غموض العثور مديرية أمن القليوبية مركز شرطة قليوب شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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