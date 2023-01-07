السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بحديقة الشيراتون

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات بحديقة الشيراتون بوسط مدينة أسوان. 

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جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء ومواجهة ظاهرة إرتفاع الأسعار ومحاولات الاحتكار بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجاً من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبى احتياجات القاعدة العريضة من أهالى المحافظة 

 

يأتى ذلك ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة وهى بمركز دراو بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية، وفى مركز كوم أمبو بمبنى حى غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة، وفى مركز نصر النوبة بحديقة نقابة المعلمين ، وفى مركز إدفو تم إقامة معرض شادر بموقف الرمادى غرب إدفو حيث تستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى 15 إبريل القادم. 

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وحضر افتتاح المعرض الرئيسى نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد نائب وأحمد شعبان، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، بجانب محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، وأيضاً المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، علاوة على مسئولى الشركات الحكومية والقطاع الخاص العارضة. 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن إفتتاح هذا المعرض الذى يشارك فيه القطاع الحكومى ممثلاً في الشركة المصرية لتجارة الجملة ، بجانب القطاع الخاص يعد إستكمالاً للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الإستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة، خاصة فى المناطق البعيدة والنائية. 

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وأشاد بجهود الحكومة المصرية من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية وللمساهمة فى نفس الوقت فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية. 

وخلال تفقده لأقسام المعرض شدد أشرف عطية على المسئولين بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض " أهلاً رمضان " فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والمسلى والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه ، علاوة على ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به .

ارتفاع الأسعار أسوان أسعار مخفضة الخضروات والفاكهة السلع والمواد الغذائية الغرفة التجارية المعارض معرض أهلا رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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