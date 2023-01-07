السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمتا إغاثة تنقذان 110 مهاجرين فى البحر الأبيض المتوسط

المهاجرين
المهاجرين

أعلنت منظمتا الإغاثة أطباء بلا حدود و"إس أو إس ميدتيرانييه"، اليوم السبت، عن إنقاذ 110 مهاجرين كانوا في محنة فى البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي.
وقالت المنظمة في تغريدة إن الأشخاص كانوا على متن زوارق مطاطية مكتظة في المياه الدولية بوسط البحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت سفينة "أوشن فايكينج" التابعة لمنظمة الإغاثة "إس أو إس ميدتيرانييه" أنها أنقذت 37 مهاجرًا، وأبلغوا عن بعض حالات حروق كيميائية بالجلد ناتجة عن مزيج من الوقود والمياه المالحة.
وأنقذ فريق منظمة أطباء بلا حدود 73 شخصًا، وتولوا رعايتهم على متن سفينة "جيو بارينتس" في وقت لاحق من اليوم.
وخصصت إيطاليا ميناء أنكونا الواقع على ساحل البحر الأدرياتيكي للسفينة للسماح للأشخاص بالنزول منها للشاطئ هناك. وقدرت منظمة "إس أو إس ميدتيرانييه" أن الرحلة سوف تستغرق أربعة أيام.

 

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وتقضي سياسة جديدة للحكومة الإيطالية اليمينية بتخصيص ميناء على الفور بعد عملية الإنقاذ الأولى. والحجة التي ساقتها هى إن هذا سوف يساعد بشكل أسرع الأشخاص الذين تم إنقاذهم . غير أن تخصيص ميناء بسرعة عادة ما يعني أيضا أن المنظمات لاتتمكن من إنقاذ المزيد من المهاجرين العالقين وسط البحر مثلما كانوا يفعلون من قبل.
وكانت قوارب الإنقاذ من قبل تقضي عدة أيام في البحر في انتظار تحديد ميناء لإنزال المهاجرين.
وأبحر المهاجرون الـ37 الذين أنقذتهم "أوشن فايكينج" من ساحل شمال أفريقيا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن عملية العبور خطرة على الحياة وغالبا ما تكون القوارب التي يستقلها المهاجرون غير مأهلة للإبحار.

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ووفقًا للتقارير الإعلامية غرق أمس الجمعة قارب يقل نحو 30 مهاجرًا بين ساحل تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وغرق ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل صغير. وأنقذ صيادون المهاجرين في البداية. ونقلهم خفر السواحل الإيطالي لاحقًا إلى لامبيدوسا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

إس أو إس ميدتيرانييه البحر المتوسط الساحل الليبي المياه الدولية البحر الأبيض المتوسط

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وائل لطفي

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