رمضان عبد المعز: المنافقون يحاولون زرع الإحباط واليأس في نفوس المؤمنين

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن المنافقين يحاولون زرع الإحباط و اليأس والقنوط من رحمة الله في نفوس المؤمنين، مؤكدًا أنه على المؤمن ألا ينساق خلف كلامهم.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن النبي قال، "كل أمر المؤمن خير إن إصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن".

المرض هو نوع من الابتلاء

وأكد أن المرض هو نوع من الابتلاء، بدليل قوله تعالى: "أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُون"، ومعنى التضرع هو الدعاء والتقرب إلى الله، فإن الله قال: "إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ" مؤكدًا أنه لا بد أن ينجح المؤمن في مادة الصبر لأن هناك اختبار والله رؤوف ولطيف بعباده، بدليل قوله تعالى: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ".