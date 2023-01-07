السبت 07 يناير 2023
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سياسي

«الحرية المصرى» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الدكتور ممدوح محمد
الدكتور ممدوح محمد محمود

تقدم الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط في الداخل والخارج بعيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور ممدوح محمود فى برقية التهنئة للبابا تواضروس الثانى: “بالأصالة عن نفسى ونيابة عن قيادات حزب الحرية المصرى وهيئته البرلمانية وجميع الأعضاء بالقواعد الحزبية، يسعدنى أن أتقدم لقداستكم وجميع الأخوة الأقباط بأصدق التهانى القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يعيد عليكم الأعياد المباركة بالخير والسعادة، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، وأن يديم على المصريين جميعا نعمة المحبة والإخاء، والأمن والاستقرار والازدهار”.

وأگد أن الدور الوطنى للكنيسة المصرية مشهود له على مر التاريخ، مشددا على أن الشعب المصرى سيظل دائما وأبدا نسيجا واحدا، يجمعهم حب الوطن، من أجل أن يظل العلم المصرى مرفوعا في عنان السماء.

وأعرب د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري عن أمنياته أن يحفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وقواتها المسلحة، وأن يظل شعبها على قلب رجل واحد فى مواجهة التحديات والمخططات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن.

الدكتور ممدوح محمد محمود حزب الحرية المصري البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد الدكتور ممدوح محمود

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وائل لطفي

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