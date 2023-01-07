ضبط 782 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية وحجب سلع في حملات مكبرة بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط قضيتي بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (7 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وضبط (26) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (96,063 طن أعلاف حيوانية) ، وضبط (18) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (639,050 طن أعلاف حيوانية وداجنة مخصبات زراعية "عينى" – 15 طن أسمدة زراعية "عينى")، ضبط (23) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (79,674 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (219) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (92,589 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط (41) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير بمضبوطات بلغت (603,134 طن أرز شعير "عينى")، وضبط (455) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير..بمضبوطات بلغت (1283,009 طن أرز شعير "مستندى").

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.