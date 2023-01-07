السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مزارعو كوم أمبو يشكرون الرئيس السيسى على رفع سعر القصب وتسهيلات التوريد

السكر
السكر

وجه مزارعو كوم أمبو الشكر للقيادة السياسية على الاستجابة لمطالبهم برفع سعر توريد طن القصب لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الموسم الجاري، مؤكدين أن الدولة تعمل على تلبية متطلبات المزارعين والحد من ارتفاع أسعار تكلفة الأعلاف والأسمدة وباقي مدخلات الإنتاج.

وأكد عدد كبير من المزارعين خلال جولة وفد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمصنع كوم أمبو لمتابعة عملية التوريد، أن الموسم الحالي سيشهد استجابة كبيرة لزيادة معدل التوريد لصالح وزارة التموين وتوفير احتياجات الدولة من السكر المدعم، مشددين على أنهم سيواصلون العمل جنبا إلي جنب مع الدولة لتأمين احتياجاتها من المنتجات الزراعية الاستراتيجية.

شادلي مدني، أحد مزارعي كوم أمبو، يقول إن أغلب المزارعين  سيقومون بتوريد أكبر كمية ممكنة من المساحات المنزرعة والتي تبلغ 59 ألف فدان قصب تم زراعتهم هذا الموسم.

من جهته، وجه طه مكي، مزارع من كوم أمبو، التحية إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على التسهيلات المقدمة المزراعين لضمان توريد محصول القصب لمصنع كوم أمبو، بالإضافة إلى سرعة صرف المستحقات المالية تشجيعا على استمرار معدلات التوريد.

من جهته، قال المهندس سامي عبدالمطلب، رئيس قطاعات السكر والخشب الحبيبي بمصنع كوم أمبو، إن المصنع متعاقد مع 11 ألفا و500 مزارع لتوريد محصول القصب خلال الموسم الحالي، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات التوريد.

وأوضح عبدالمطلب أنه مستهدف إنتاج 180 ألف طن سكر من القصب في مصنع كوم أمبو، وذلك من إجمالي الكميات المستهدف استلامها من المزارعين، مشيرًا إلى أنه متوقع ارتفاع المساحات المزروعة بمحصول القصب عقب قرار الحكومة بزيادة سعر التوريد إلى 1100 جنيه للطن الواحد خلال الموسم الجاري، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام الشتلات في زراعة القصب والتي تعمل على زيادة إنتاج الفدان الواحد فضلا عن ترشيد استهلاك المياه.

السلع الاستراتيجية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشكر للقيادة السياسية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي المصيلحي وزير التموين والتجارة على المصيلحى وزير التموين

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وائل لطفي

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