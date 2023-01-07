السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشباب والرياضة»: إقبال كبير على المعرض العربى للأسر المنتجة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

قالت وزارة الشباب والرياضة، إن المعرض العربي للأسر المنتجة (بيت العرب) يشهد إقبالًا كبيرًا، مؤكدة مواصلتها من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة المركزية لتمكين الشباب، المشاركة في فعاليات المعرض بمشاركة 12 دولة عربية الذي يتم تنفيذه بقصر القبة الرئاسي خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير الجاري.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة- في بيان اليوم- أن المعروضات الخاصة بجناح وزارة الشباب والرياضة تلقى استحسانًا كبيرًا من رواد المعرض، حيث تتميز المعروضات بالدقة والتنوع، من خلال تقديم مجموعة من الفعاليات، منها معرض لمنتجات الشباب اليدوية والتراثية، كما تتضمن مشاركة الوزارة تقديم مجموعة من الندوات والمحاضرات لحماية النشء والشباب من المخاطر الفكرية والتعريف بتراثيات القاهرة التاريخية.

إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة بتلك المعارض

وتأتي مشاركة الوزارة بتلك المعارض ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحرصه على دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة بتلك المعارض التي تنظمها الوزارة بالمحافظات المختلفة، وأيضًا المشاركة بالمعارض التي تنظمها الوزارات والجهات المنوطة بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

يذكر أن المعرض مفتوح أمام الجمهور مجانًا خلال تلك الفترة علمًا بأن الدخول من بوابة رقم (1) طوال أيام المعرض.

الإدارة المركزية لتمكين الشباب الحرف اليدوية والتراثية الحرف اليدوية المعرض العربي للأسر المنتجة الندوات والمحاضرات تمكين الشباب وزير الشباب والرياضة

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وائل لطفي

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