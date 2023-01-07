ضبط 1.640 طن دقيق بلدي في حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط (700 كيلو جرام دقيق بلدي "مستندي"- 1.640 طن دقيق بلدي "عينى" - 60500 لتر مواد بترولية "عينى" - 85220 لتر مواد بترولية "مستندى" - 4.250 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 10 إسطوانات بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (268.634 طن "مستندى – عينى") أبرزها (700 كيلو جرام دقيق بلدى "مستندى" - 1.640 طن دقيق بلدى "عينى" - 3.100 طن دقيق أبيض "عينى" – 14.254طن أرز أبيض "عينى" - 34,220 طن أرز شعير "عينى" – 212.790 طن أرز شعير "مستندى" - 1.930طن "مكرونة - سكر" - 60500 لتر مواد بترولية "عينى" – 85220 لتر مواد بترولية "مستندى" - 1227عبوة سجائر – 253.129 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 4.250 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 10 طن أسمدة زراعية "عينى" 10 إسطوانات بوتاجاز – 10 طن أسمنت).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.