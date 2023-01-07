السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يمكنك الحفاظ على وزنك المثالي في فصل الشتاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يواجه البعض مشكلة الزيادة في الوزن، خاصة في فصل الشتاء بسبب انخفاض النشاط البدني وقلة الحركة لمعظم الأشخاص، وبالتالي قلة الحرق واكتساب المزيد من السعرات الحرارية ويوضح خبير اللياقة البدنية محمد سلطان بعض من النصائح من شأنها الحفاظ على الوزن في فصل الشتاء وعدم اكتساب وزن زائد.

  • لابد من الحركة من وقت لآخر خلال تواجدك في العمل أو في أيا مكان ثابت والمشي مدة نصف ساعة على الأقل يوميًا.
  • تغيير نمط الحياة غير الصحي والعمل على إتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين .
  • لا تقل عن شرب 3 لتر مياه في اليوم والعمل على تناول الفاكهة للحصول على السكريات بشكل طبيعي والخيار والخس حيث لهم دور في تعويض المياه داخل الجسم.
  • الماء الفاتر وعصير الليمون والنعناع أو المشروبات العشبية الدافئة لها دور كبير في زيادة معدل حرق الدهون فلا تهملهم وداوم على تناولهم.
  • فيما يخص وجبة الإفطار لابد من تناول البروتين بشكل كافي حيث يساعد في تقليل الشهية الخاصة بك.
  • ابتعد عن السكر والمواد المصنعة والمشروبات الغازية واستبدل ذلك بالسكر الدايت.
  • تناول الخضروات خاصة المطبوخة بشكل معتدل ولا تتناول المعجنات والوجبات السريعة.
  • اختر تناول المأكولات الشتوية التي تساعد على إنقاص الوزن مثل شوربة البروكلي والقرنبيط، الحمضيات، الرمان، الأفوكادوا، القرع، البنجر.
  • تناول القهوة والشاي ولكن دون سكر حتى يساعد هذا في تقليل السعرات الحرارية لديك وفي التمثيل الغذائي وبالتالي فقدان الوزن.
  • الحصول على وقت كافي من النوم يعمل على الحرق بشكل سليم داخل الجسم ويمكن أن تساعدك المشروبات الهادئة في ذلك مثل الينسون والنعناع قبل النوم.
  • زود من وجباتك ولكن لا تبالغ فيها بل تناول وجبات قليلة ولكن غنية بالمواد الغذائية النافعة.
مشكلة الزيادة في الوزن فصل الشتاء بسبب انخفاض النشاط البدني قلة الحركة لمعظم الأشخاص خبير اللياقة البدنية محمد سلطان عدم اكتساب وزن زائد فصل الشتاء

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