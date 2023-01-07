مصير كهربا فى قبضة فيفا والجبلاية.. هل يشارك مع الأهلى أمام المصرى؟

كشف مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء، أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب تترقب موقف محمود عبدالمنعم كهربا من المشاركة مع الفريق الأول، خاصة وأن إيقافه ينتهى يوم 11 يناير الجاري.

ولفت المصدر إلى أن إدارة الأهلى خاطبت اتحاد الكرة من أجل معرفة الموقف القانوني لكهربا، وما إذا كان يحق له المشاركة مع الفريق عقب انتهاء إيقافه أم أن هناك قرارات جديدة، لافتًا إلى أن كهربا لن يشارك مع الفريق ما لم يمتلك الأهلي خطابًا من الاتحاد الدولي واتحاد الكرة يؤكد سلامة موقف اللاعب من الناحية القانونية.

وينتهى إيقاف كهربا يوم الأربعاء المقبل، ويتطلع اللاعب للمشاركة مع فريقه فى مباراة المصرى المقرر لها يوم الخميس، في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوي.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غد الإثنين بعدما منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على إنبى فى الدوري بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري.