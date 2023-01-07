السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

قضايا الدولة
قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد «إناث وذكور» من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

المستندات المطلوبة للتقديم

- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).

تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.egخلال الفترة من يوم السبت 28 يناير الجاري، حتى 16 فبراير المقبل.

- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- يجري  تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 18 فبراير المقبل إلى يوم الخميس الموافق 16 مارس، طبقا للجدول الذي سينشر عبر الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

- لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لايجوز استردادها.

قضايا الدولة وظيفة مندوب مساعد خريجي كليات الحقوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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