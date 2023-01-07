استكمالا للحوار الوطني.. النائب أحمد عثمان يستقبل أهالي قرية الحجاز

استقبل النائب أحمد عثمان رئيس الكتلة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية، عدد من أهالي قرية الحجاز «الكيلو ٢» التابعة للمركز بمكتبه على هامش جلسات الحوار المجتمعي «نتشاور»، وسبق وأن عقدت بمكتبة مصر العامة.

خلال اللقاء، استمع عثمان إلى شكاوى الأهالي، الذين أكدوا أن الوحدة المحلية لقرية الحجاز نشأت بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ٦٢٥ لسنة ٢٠١٦، وبالرغم من أن القرية تتبع مركز الإسماعيلية إلا أن المحافظة قررت على الأهالي دفع رسوم تراخيص البناء والتصالح والتحسين والتقنين مثل احياء مدينة الإسماعيلية مما يشكل عبئا ماديا كبيرا.

وطالب الأهالي خلال لقاءهم بنائب الإسماعيلية، بالموافقة على معاملة أهالي قرية الحجاز في رسوم تراخيص البناء والتصالح وغيرها كباقي قري مركز الإسماعيلية وهم "عين غصين، الضبعية، الفردان، نفيشة"، للتخفيف عن أهالي القرية حتى لا يكون هناك تفرقة بين اهالي المركز الواحد.

وأعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، استمرار الحملات على المنشآت الغذائية، وذلك لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، حيث شن مكتب الأغذية بإدارة التل الكبير الصحية عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه خلال الحملات على الأسواق والمحلات التجارية تم المرور على 12 منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات، أسفرت عن إعدام 10 كيلو من السلع منتهية الصلاحية ومتغيره الخواص الطبيعية، وتحرير 7 محاضر جنحة صحية منها 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لعدم نظافة المنشأة.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي والدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية، ومحمد عبدالعظيم مراقب أول الأغذية، ومحمد حسن، ومحمد إبراهيم مراقب أول تغذية بإدارة التل الكبير الصحية.

وأوضح استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.