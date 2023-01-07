الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج «شارك تانك مصر» على شاشة قناة CBC

تبدأ قناة CBC في التاسعة من مساء اليوم أولى حلقات برنامج «شارك تانك مصر» أضخم برنامج لاكتشاف المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، كما يعرض البرنامج أيضا على منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن.

تفاصيل برنامج شارك تانك مصر

وتكشف الحلقة الأولى من برنامج «شارك تانك» تفاصيل العمل الجديد الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع عدد من الجهات، وكذلك المشاركين من لجنة التحكيم وكيف سيتم مساعدة المتسابقين خلال المسابقة القوية للغاية.

ومن المقرر أن يظهر عدد من المتسابقين خلال الحلقة الأولى التي تعرض في تمام التاسعة مساء، على أن تظهر مجموعة من المفاجآت خلال الحلقة الأولى حول طبيعة الدعم والمشاركة في البرنامج الجديد.

البرنامج الجديد "شارك تانك" هو النسخة المصرية المميزة عن أقوى برنامج عالمي لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، ويقدم بالتعاون بين كل من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS وشركة POD الوكيل الإعلاني، وشركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.

فكرة برنامج شارك تانك

يذكر أن شارك تانك هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وتم عرض 14 موسمًا من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.