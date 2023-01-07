السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل 15 يومًا بتهمة ضرب طفلته حتى الموت بالبدرشين

حبس عامل
حبس عامل

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بتجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب ابنته البالغة من العمر سنتين حتى الموت، بسبب بكائها في البدرشين.

قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس المتهم، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

البداية بألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالتسبب في مقتل طفلته البالغة من العمر عامين في البدرشين، حيث اعتدى عليها بالضرب مما أسفر عن مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع طفلة تبلغ من العمر عامين في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا اعتدى على ابنته بالضرب بسبب بكائها المستمر مما أسفر عن مصرعها في الحال.

قاضي المعارضات عامل الموت البدرشين رجال المباحث مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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