السبت 07 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب محل كشرى متهم بقتل جزار فى بلبيس

ضبط متهم
ضبط متهم

قام ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بضبط المتهم بقتل جزار بجرح طعني بالرقبة، بنطاق قرية السلام التابعة لمركز شرطة بلبيس، بعد ساعات من ارتكابه الواقعة، بسبب خلافات مالية بينهما، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطار من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول جزار مقيم بقرية العدلية، نطاق مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أن صاحب محل كشري، مقيم بسعدون بلبيس، ارتكب الواقعة، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض بمنطقة البر الشرقى نطاق قرية السلام دائرة مركز بلبيس لخلافات مالية بينهما، ولاذ بالفرار، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة بعد ساعات من ارتكابها، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 155 إدارى لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وجارٍ التحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة.

مباحث مركز شرطة بلبيس جزاربجرح خلافات مالية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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