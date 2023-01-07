النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، حالة من السيولة المرورية، حيث ظهرت سيولة بمنطقة كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى ميدان التحرير وشارع رمسيس، ومنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.

وشهدت حركة المركبات سيولة مرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبرى أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبرى عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

وظهرت حالة من السيولة المرورية بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومنطقة حدائق الأهرام وأكتوبر والطريق الدائري للقادمين من أكتوبر إلى المقطم.

وينتشر رجال المرور على الطرق والمحاور الرئيسية؛ لتسيير الحركة المرورية والقضاء على أي كثافات، كما انتشرت الخدمات المرورية؛ لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني.