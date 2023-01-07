مواعيد مباريات اليوم السبت 7-1-2023 والقنوات الناقلة في جميع البطولات

مواعيد مباريات اليوم السبت 7-1-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة بيراميدز ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم السبت 7-1-2023 والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- بيراميدز × غزل المحلة: في الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

- المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

- سيراميكا كليوباترا × فيوتشر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

- البحرين × الإمارات: في الساعة الثالثة والربع عصرًا، على قناة Al Iraqiya Sports HD

- الكويت × قطر: في الساعة السادسة والربع مساءً، على قناة Al Iraqiya Sports HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- فياريال × ريال مدريد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

- ريال مايوركا × بلد الوليد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

- إسبانيول × جيرونا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- فيورنتينا × ساسولو: في تمام الرابعة عصرًا، على قناة AD Sports

- يوفنتوس × أودينيزي: في تمام الساعة السابعة مساءً، على قناة AD Sports

- مونزا × إنتر ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على قناة AD Sports

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الإتحاد الإنجليزي

- توتنهام هوتسبير × بورتسموث: في الساعة الثانية والنصف عصرًا

- كريستال بالاس × ساوثهامبتون: في الساعة الثانية والنصف عصرًا

- ريدينج × واتفورد: في الساعة الثانية والنصف عصرًا

- جيلينجهام × ليستر سيتي: في الساعة الثانية والنصف عصرًا

- ميدلزبره × برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً

- بورنموث × بيرنلي: في تمام الساعة الخامسة مساءً

- بلاكبول × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً

- هال سيتي × فولهام: في تمام الساعة الخامسة مساءً

- ميلوول × شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً

- برينتفورد × وست هام يونايتد: في الساعة السابعة والنصف مساءً

- شيفيلد وينزداي × نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- ليفربول × وولفرهامبتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الفيحاء × الباطن: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على قناة 1 SSC HD

- الاتفاق × أبها: في تمام الساعة الخامسة مساءً، على قناة 1 SSC HD