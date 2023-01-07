السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار من النيابة بشأن ضحايا «عقار الإسكندرية» المنهار

العقار المنهار
العقار المنهار

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار تسبب في مصرع شخصين تحت الأنقاض، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغا بسقوط سقف عقار في زاوية القلعي خلف مستوصف ابن خلدون بمنطقة بحري، دائرة قسم شرطة.
وعلى الفور انتقلت وقوات الحماية المدنية وقولت الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوط أسقف العقار من الداخل، وتم قطع المرافق عن المنزل ورفع الأنقاض بحثًا عن شخصين.
أسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى "عبد الله" وصديقه "حامد" بعدما انهار عليهما سقف محل إصلاح إلكترونيات "تليفزيونات" بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه.
وجرى استخرجت قوات الحماية المدنية جثامين الشابين من أسفل الأنقاض وجرى نقلهما إلى المشرحة.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إسكندرية التصريح بدفن الحماية المدنية أمن الأسكندرية بالاسكندرية تحت الانقاض تشكيل لجنة هندسية

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وائل لطفي

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