فيوتشر يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام سيراميكا كليوباترا للانفراد بالمركز الثانى

يحل فيوتشر ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على غزل المحلة والتعادل مع الداخلية والأهلي والهزيمة أمام الاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18 والاقتراب من المربع الذهبي.

أحمد سامي يعرف أن مواجهة اليوم تعني الكثير للفريق لأن الفوز سيكون نقطة الانطلاق للمنافسة بقوة على دخول المربع الذهبي لذلك حرص على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا ونفسيا بعد دراسة فريق فيوتشر ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه .

على الجانب الأخر يحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 23 نقطة من ستة انتصارات وخمسة تعادلات وسجل 12 هدفا ويملك أقوى دفاع في الدوري ودخل مرماه خمسة أهداف بالتساوي مع الأهلي وجمع 8 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على غزل المحلة وفاركو والتعادل مع طلائع الجيش وسموحة واذا كان الفريق قد فرط في فرصة الانفراد بالمركز الثاني الأسبوع الماضي بالتعادل مع سموحة الا أن تعادل الزمالك مع الداخلية منحه فرصة أخري للصعود للمركز الثاني في حالة فوزه على سيراميكا ووصوله للنقطة 26 والتقدم على الزمالك بفارق نقطة واحدة .

علي ماهر أكد للاعبيه أن الفرصة جاءتهم مرة أخرى للانفراد بالمركز الثاني وعليهم عدم التفريط فيها خاصة أن الفريق يملك كل المؤهلات للمنافسة بقوة هذا الموسم .

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده أحمد رشدي ومصطفى عطية ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومحمد عباس حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.