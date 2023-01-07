المصرى يواجه الاتحاد السكندرى فى مباراة مصالحة الجماهير الغاضبة

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة جماهيرية بين المصري والاتحاد السكندري في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز .

المباراة تعني الكثير للفريقين اللذين يرفعان شعار مصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع النتائج في المباريات الأخيرة .

المصري بقيادة حسام حسن يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 12 هدفا وجمع 6 نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الإسماعيلي والداخلية والهزيمة أمام أسوان ويسعى للفوز والوصول للنقطة 17 .

حسام حسن المدير الفني للمصري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمود جاد ومحمد شحاتة وعصام ثروت وعمرو طارق وعماد الدين بوبكر وإسلام أبو سليمة وأسامة الجزار وحسن علي وعمرو السعداوي ومحمد فوزي جاد وإسلام المزين و إيزي إيميكا وعمرو موسي ومحمد عبد اللطيف جريندو وعبد الرحيم دغموم وأحمد الشيخ وأحمد شداد وزياد فرج وإلياس الجلاصي وأنتوني أكبوتو ومروان حمدي وفرانك إتوجا.

وشهدت القائمة عودة حسن علي وعبد الرحيم دغموم بينما يغيب كريم العراقي وفريد شوقي وعمرو مرعي .

على الجانب الأخر يحتل الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش المركز السادس برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات وخمس هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وخسر أخر مباراتين أمام بيراميدز وانبي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 21 .

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو خليل وصبحي سليمان وكيفين كيزيتو وهشام صلاح وصبري رحيل وعبد الله نصيب وخالد صبحي ومحمود علاء ومروان عطية وإبراهيم حسن وخالد الغندور وأحمد عيد و ناصر ناصر ومورو ساليفو وعبد الغني محمد ومحمود عبد العزيز ومصطفى إبراهيم ومحمد فارس وكريستوفاو مابولولو وأوستن أموتو وأحمد سيد غريب.

وشهدت القائمة عودة محمد علاء بينما يغيب المهدي سليمان حارس المرمى بسبب الإصابة وسعيدو سمبوريه وإسلام عبد النعيم وكريم الديب وأحمد عادل ميسي ومحمد صالح والسيد سالم وعمرو عبد الفتاح عموري وبلال السيد وفوزي الحناوي لأسباب فنية.

يدير المباراة محمد معروف ويساعده صالح محمد عفيفي ومحمود عامر ومعهم عمرو رمضان حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو .