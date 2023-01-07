السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية البريطانية ينتقد إعلان روسيا وقف إطلاق النار

وزير الخارجية البريطانية
وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي

نتقد وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، إعلان روسيا "نظام وقف إطلاق النار" على طول خط القتال بأكمله في أعياد الميلاد.


وقال كليفرلي - في تغريدة على تويتر- إن "توقف الهجمات الروسية لمدة 36 ساعة لن يفعل شيئًا لتعزيز آفاق السلام. ويجب على روسيا سحب قواتها بشكل دائم والتخلي عن سيطرتها غير القانونية على الأراضي الأوكرانية وإنهاء هجماتها القاسية ضد المدنيين الأبرياء".


يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر "بوقف إطلاق النار" من الساعة 12:00 يوم 6 يناير بتوقيت موسكو إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير على طول خط الاتصال الكامل بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا.
 

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وائل لطفي

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