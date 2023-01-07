السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومى المرأة» يوفد أعضاءه لمشاركة الأقباط قداس عيد الميلاد المجيد

أعضاء المجلس القومى
أعضاء المجلس القومى للمرأة

أوفدت الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، وفدا من أعضاء وعضوات المجلس لمشاركة الأقباط في قداس عشية الميلاد المجيد، بمطرانية الزقازيق ومنيا القمح “ كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول”.

 

ترأس قداس العيد الأنبا تيموثاوس أسقف إبراشية الزقازيق ومنيا القمح"، بحضور حشد كبير من أبناء الكنيسة، ومجموعة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة والقيادات الشعبية بالمحافظة.

 

وقالت مقررة المجلس القومي للمرأة، إن أعضاء وعضوات المجلس يحرصون كل الحرص على المشاركة الدائمة فى احتفالات الأقباط بأعيادهم، مشيرة إلى دوام مشاركة المجلس في كافة المناسبات القبطية بكل محبة وسلام.

 

وأوضحت أن ذلك ليس بجديد على الشعب المصري الذى هو نسيج واحد، وحريص على الوحدة الوطنية الجادة وليس مجرد الشعارات.

 

وأعربت مقررة المجلس القومي للمرأة عن تهنئتها ومحبتها للأنبا تيموثاوس، وكافة أقباط المحافظة بحلول عيد الميلاد المجيد، متمنية أن يحل العيد بخير وسلام على جميع ابناء مصر 

 

حضر عن المجلس القومي للمرأة كلا من: الدكتورة غادة عبد الفتاح مسؤلة وحدة مكافحة العنف بجامعة الزقازيق، و الدكتور عبد الرحمن الطحاوى مستشار التخطيط للتنمية المستدامة ونادية لطفى ودكتورة ميادة ثروت محمد دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الآسيوية قسم دراسات وبحوث الديانات.

 

جاء ذلك وسط استنفار أمني مكثف من قبل قوات الشرطة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، فيما دفع مرفق الإسعاف سيارات إسعاف بمجيط الكنيسة لتأمين الإحتفالات.

 

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بزيرة لمقر مطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة للأنبا تيموثاوس اسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أبناء الكنيسة اسقف الزقازيق ابراشية الانبا تيموثاوس المجلس القومي للمرأة القيادات الشعبية الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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