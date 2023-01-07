تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال خلال هذا التقرير والذي سنطلعكم خلاله عن كافة التفاصيل حيث يهتم جمهور ريال مدريد حول العالم بتلك المباراة، خاصة بعد أن اشتدت المنافسة بينه وبين منافسه التقليدي، فريق برشلونة على صدارة الدوري، حيث تفوق الأخير عليه بفارق الأهداف والتي أهلته لكي يكون على رأس جدول ترتيب الدوري الإسباني، واليكم موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال

ويخوض فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فريق فياريال ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الاسباني "لا ليجا" حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد لا سيراميكا في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء غدا السبت السابع من شهر يناير الجاري وفي تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى فريق ريال مدريد الإسباني إلى خطف الصدارة مرة أخرى مستغلا المباراة الصعبة التي يخوضها برشلونة في هذه الجولة والتي تواجه خلالها فريق أتلتيكو مدريد حيث يأمل الملكي في الابتعاد بالصدارة في حال إخفاق فريق برشلونة في أي مباراة من المباريات المقبلة سواء بالتعادل أو بالهزيمة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال

ويذاع اللقاء بين فريق ريال مدريد و فياريال في الدوري الإسباني على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.

وتمتلك القناة حقوق البث لمباراة الدوري الإسباني والإنجليزي وغيرها من المباريات والدوريات الأوروبية.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراته القادمة ضد فياريال

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالتشكيل التالي في مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال ويعتمد على خطة 4-3-3 .

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلان ميندي و أنطونيو روديجر و دافيد ألابا و لوكاس فاسكيز

في خط الوسط: توني كروس و أوريليان تشواميني و لوكا مودريتش

في الهجوم: فينيسيوس جونيور و كريم بنزيما و فيديريكو فالفيردي

ريال مدريد في جدول الدوري

ويقع فريق ريال مدريد في وصافة جدول الدوري الإسباني متساويا مع نظيره فريق برشلونة والذي يتصدر الجدول في النقاط حيث حصد كلا منهما خلال 15 مباراة خاضها الفريقين 38 نقطة فاز كل منهما في 12 مباراة وتعادلا في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة.