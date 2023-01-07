السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوى الغربى بالمنيا

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع السكر بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن المنيا قد تلقى إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع السكر، ووقوع عدداً من المصابين.

 

انتقلت سيارات الاسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة كلا من: محمد صابر محمد، 26 عامًا ، شعبان عبد المجيد علي، 34 عامًا، فتحي محمد خلف،36 عامًا، محمد جمال طلعت، 30 عامًا، حازم رمضان حسن، 17 عامًا، إبراهيم رجب عبد الغفار،34 عامًا، مصطفى خلف حسين، 21 عامًا، احمد محمد عبد العزيز، 28 عامًا ، علي عبد المجيد علي، 30 عامًا، كيرلس بشاره، 24 عامًا كما أصيب: محمد خلف حسين، 24عامًا ،كريم ربيع محمد، 17 عامًا، مصطفى حسان عبد المجيد، 23 عامًا، مصطفى رمضان حسين، 20 عامًا، 

 

وتبين إصابتهم جميعا بكدمات وسحجات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج . جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير، وتحرر محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

 

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت اليوم الجمعة، عدة حوادث طرق حيث كان قد إصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيسر وتم نقل المصابين للمستشفي.

 

كما أصيب 4 أشخاص في حادثي سير منفصلين بمحافظة المنيا حيث وقع الحادث الأول بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا بمركز ملوي جنوب المحافظة أثر إنقلاب سيارة نقل وأسفرت عن إصابة مندوب مبيعات وسائق ، بينما وقع الحادث الثاني بالطريق الزراعي السريع أمام مركز مطاي شمال المحافظة بعد انقلاب دراجة نارية وتم نقل المصابين في الحادثين للمستشفي لتلقي العلاج والأسعافات اللازمة وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق

إصابة 14 شخصا انقلاب ميكروباص الصحراوي الغربي بالمنيا بالقرب من مصنع السكر مستشفي ملوي التخصصي اللواء أسامة عبدد العظيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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