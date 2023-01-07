درجات الحرارة اليوم السبت 7-1-2023 فى محافظات مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية مع الساعات الصباحية الأولى من طقس اليوم السبت، وقالت إنه سوف يسود طقس بارد بساعات الصباح الأولى، ثم طقس لطيف غائم نهارا، على محافظة القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحرى، وكافة السواحل الشمالية، والسواحل الشرقية والغربية ومناطق وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت 7-1-2023 في محافظات مصر

وتنشر الدستور في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 7-1-2023 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

ولفتت إلى أن الطقس سوف يكون مائلا للحرارة على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد والطقس دافئا على مناطق جنوب الصعيد، فيما سوف يسود ليلا طقس يكون مائل للبرودة على أكث الأنحاء في أول الليل ويكون بارد في آخره، وطقس شديد البرودة على مناطق سيناء.

كما حذرت اليوم السبت من شبورة مائية سوف تتكون في الساعات الصباحية الأولى، على الطرق المؤدية لمخافظة القاهرة والوجه البحري ومناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ومن وإلى كافة الطرق المؤدية من وإلى كافة المسطحات المائية.. لذا يجب توخي الحذر خلال القيادة.

ارتفاع الأمواج اليوم السبت 7 يناير 2023

ومن المقرر أن تكون حركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط، معتدلة بسبب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية ويتراوح ارتفاع الامواج بين 1,25:1,75 متر، أما عن حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، فالنشاط معتدل وارتفاع الأمواج 1:1,5 متر.

درجات الحرارة اليوم السبت 7-1-2023 في بعض محافظات مصر



القاهرة العظمى اليوم السبت 7 يناير 2023 هي 20، الصغرى 11

العاصمة الإدارية اليوم السبت 7 يناير 2023 الدرجة العظمى 19، الصغرى 11

الإسكندرية اليوم السبت 7 يناير 2023 العظمى 20، والصغرى 13

العلمين الجديدة العظمى 19 والصغرى 12

مطروح العظمى 19، الصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 23، الصغرى 14

الغردقة اليوم السبت 7 يناير 2023 الدرجة العظمى 24، الصغرى 14

أسيوط العظمى 19 ، الصغرى 8

سوهاج اليوم السبت 7 يناير 2023 الدرجة العظمى 19، الصغرى 9

قنا العظمى 20، الصغرى 9

الأقصر اليوم السبت 7 يناير 2023 العظمى 21، الصغرى 8

أسوان اليوم السبت 7 يناير 2023 العظمى 22، الصغرى 11