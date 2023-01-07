التفاصيل الكاملة لمصرع طفل تحت عجلات سيارة مسرعة بالمنوفية

استقبلت مستشفى أشمون العام جثة طفل مقيم قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي لقي مصرعه تحت عجلات سيارة، وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين للمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث المركز، أن الطفل المتوفى يدعى “أ. ع.أ”، 8 سنوات، والذي لقي مصرعه تحت عجلات سيارة قيادة “م. ي. ع”، 35 عاما، وذلك أثناء اللهو أمام منزله، تم ضبط السيارة وقائدها، وبالكشف الطبي على جثمان الطفل تبين أن الوفاه نتيجة كسور متعددة في مختلف أنحاء الجسد.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا العقيد محمد أبو العزم، مأمور مركز أشمون، يفيد استقبال بلاغ مصرع طفل تحت عجلات سيارة، بقرية ساقية المنقدي دائرة المركز والدفع بقوة أمنية لتحقيق في الحادث.

وحرر ضباط مركز شرطة أشمون محضر بالواقعة حمل رقم 411 جنح المركز، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والتي سمحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، وشيع المئات من الأهالي جثمان الطفل المتوفي وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته.